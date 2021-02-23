Настя Каменських заінтригувала новиною про майбутній кліп

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась фото, де показала повсякденний образ. Також зірка розповіла, що вона увесь день знімала новий кліп.

Відома українська артистка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Вона опублікувала новий допис.

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Настя Каменських знімала кліп

Знаменитість поділилась, що вчора для неї був неймовірний та приголомшливий день. Співачка зізналась, що вона з командою знімала кліп більше 24 годин без перерви на відпочинок. Тому вона втомилась і дала собі час на те, щоб відійти.

Вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала! Бачила деякі зняті кадри і це просто вогонь,

– написала Настя Каменських.

Артистка додала, що вже не може дочекатися моменту, коли все буде готово, й вона зможе поділитися яскравим кліпом з прихильниками.

"Буде багато сюрпризів, поки ледве стримуюся, але не буду зараз розповідати всі секрети! Але обіцяю, що я вас точно здивую!", – наголосила Каменських.

Образ Насті Каменських

Також співачка поділилась фото, яке, ймовірно, зробила після зйомок. Вона продемонструвала повсякденний аутфіт. Настя Каменських вдягнула білосніжне худі, а щоб додати яскравості, зробила червоний манікюр.

Волосся зірка зібрала у високий пучок. Цього разу вона позувала без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.

Шанувальники в коментарях написали, що вже чекають новий матеріал від Каменських та засипали її компліментами: