Настя Каменських захопила бездоганним образом у смарагдовій сукні: фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, приголомшила шанувальників елегантним образом. Вона позувала на камеру в розкішній смарагдовій сукні та з вишуканим кольє.

Настя Каменських є однією з найстильніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона знає, як вдало підкреслити принади свого тіла та без упину робить це. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця оприлюднила фото з однієї з рекламних фотосесій.

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Вишуканий образ Насті Каменських

Співачка позувала на фіолетовому тлі у неймовірно красивій сукні смарагдового кольору з одним рукавом. Вбрання мало звабливе та водночас елегантне декольте. Сукня підкреслила витончену фігуру знаменитості.

Особливу увагу NK приділила прикрасам. Вона доповнила розкішний образ кольє, сережками, браслетом і каблучкою з вишуканим смарагдовим камінням.

Волосся знаменитість вклала в елегантні локони та забрала набік. Такий look Настя вирішила доповнити ніжним макіяжем у коричневих відтінках з блискучою помадою на губах.



Настя Каменських у смарагдовій сукні / Фото з інстаграму Насті Каменських

Такий аутфіт неабияк сподобався прихильникам Каменських. Зірка вкотре приголомшила бездоганним зовнішнім виглядом і отримує багато компліментів у коментарях.