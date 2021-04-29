Настя Каменських захопила бездоганним образом у смарагдовій сукні: фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, приголомшила шанувальників елегантним образом. Вона позувала на камеру в розкішній смарагдовій сукні та з вишуканим кольє.
Настя Каменських є однією з найстильніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона знає, як вдало підкреслити принади свого тіла та без упину робить це. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця оприлюднила фото з однієї з рекламних фотосесій.
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Вишуканий образ Насті Каменських
Співачка позувала на фіолетовому тлі у неймовірно красивій сукні смарагдового кольору з одним рукавом. Вбрання мало звабливе та водночас елегантне декольте. Сукня підкреслила витончену фігуру знаменитості.
Особливу увагу NK приділила прикрасам. Вона доповнила розкішний образ кольє, сережками, браслетом і каблучкою з вишуканим смарагдовим камінням.
Волосся знаменитість вклала в елегантні локони та забрала набік. Такий look Настя вирішила доповнити ніжним макіяжем у коричневих відтінках з блискучою помадою на губах.
Настя Каменських у смарагдовій сукні / Фото з інстаграму Насті Каменських
Такий аутфіт неабияк сподобався прихильникам Каменських. Зірка вкотре приголомшила бездоганним зовнішнім виглядом і отримує багато компліментів у коментарях.
- "Яка сукня!"
- "Неймовірно красива!"
- "Шикарна!"
- "Красуня!"
- "Який колір! Дуже круто!"