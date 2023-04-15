Настя Каменських зізналась, що не задоволена своєю зовнішністю: "Хотілося б привести до ладу"
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Співачка Настя Каменських раніше багато часу приділяла спорту та фізичній активності. Тепер зірка зізналась, що не задоволена своєю фізичною формою.
До повномасштабного вторгнення Настя Каменських вела активний спосіб життя й завжди показувалась фанам з пробіжок чи тренувань. Та після 24 лютого пріоритети змінилися.
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Настя Каменських про зовнішність
В одному з останніх інтерв'ю зірка зізналась, що не задоволена своєю нинішньою фізичною формою. Їй хотілося б змінити себе, але наразі Настя відновлюється.
Звичайно, ні. Мені хотілося б привести себе до ладу. Мене любить мій чоловік як жінку. І дуже важливо розуміти, що тебе люблять. Я себе люблю. Я вирішила не ґвалтувати себе. Зараз у мене повністю триває реабілітація. У мене більше такий процес – медитація, йога, відновлюю себе,
– зізналась Каменських.
Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських
Цікаво, що про кілька зайвих кілограмів Настя Каменських заговорила ще влітку минулого року, коли всі навколо обговорювали її вагітність. Співачка тоді зізналась, що трохи набрала вагу.
Ще в лютому цього року знаменитість казала, що потрохи повертається до фізичних активностей після того, як випала з режиму. А днями ще й показала фотодоказ того, що повернулась до спорту. Вона зробила селфі у спортивному костюмі біля їхнього з Потапом будинку.