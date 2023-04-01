Настя Каменських після втрати голосу опублікувала відео з лікарні

Співачка Настя Каменських нещодавно повідомила, що втратила голос. В неї виявили новоутворення у голосових зв’язках. Тепер вона показала відео з лікарні, де щодня обстежується, та розповіла деталі.

Через хворобу Настя Каменських перенесла кілька концертів по Україні. На її думку, лікування займе близько 2 тижнів.

До теми Потап вперше відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських

В інстаграм-сторіс зірка поділилася фото з візиту до лікаря. За словами артистки, вона робить усе можливе, щоби відновити голос.

Зокрема, Каменських проходить лікування під наглядом медиків. Співачка щодня приїжджає до клініки на процедури.

Незмінний щоденний ритуал зараз — походи до лікаря. Роблю все, щоб відновити голос на 100% і вже скоро радувати вас якісним живим співом у турі,

– зазначила Настя.



Настя Каменських у лікарні / Фото з її інстаграм-сторіс

Зараз зірка проходить інтенсивне лікування і бачить свого лікаря щодня по 2 рази. "У 4 етапи мені прямо на голосові зв’язки заливають необхідні ліки", – каже вона.

Проблеми зі зв’язками в горлі – це приблизно те саме, що травми у будь-якій іншій частині тіла. Коли потягнув зв‘язки, наприклад у нозі, і наче можеш ходити, але кульгаєш. Можеш не відчувати болю під час ходіння, але не можеш швидко бігати, поки повністю не відновишся. Така ж історія з голосовими зв’язками – вони не можуть зімкнутися через оці новоутворення і звук перетворюється на неприємний сип,

– пояснила Каменських.

За її словами, якщо з такими новоутвореннями давати регулярне навантаження та щодня співати живі концерти, то вони не зможуть відновитися і це ризик втратити голос. "Тож зараз я проходжу курс інтенсивного лікування з моїм фоніатром", – додала вона.

Раніше артистка наголошувала, що втратила голос, і якби вона не пройшла термінове лікування, вона могла б втратити його назавжди.

Каменських була змушена перенести п’ять концертів по Україні, які мали відбутися з 28 березня по 2 квітня. Артистка планує вийти на сцену 20 квітня, перший концерт відбудеться в Житомирі.

До слова, в мережі не вщухають чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських. Про це почали говорити ще в серпні, коли співачка повернулася в Україну без чоловіка. Відтоді вони не з'являлися разом на людях. Крім того, днями довкола продюсера спалахнув скандал – експідопічна GIP C звинуватила його в домаганнях.