"Кров з молоком": Настя Каменських вразила соковитими формами тіла у Мексиці

Українська співачка Настя Каменських поділилась архівним фото з Мексики, де відпочивала нещодавно разом з подругою та мамою. Під фото зірка написала, що після найважчих подій завжди приходять нові та радісні.
Новий знімок Настя Каменських оприлюднила в мережі днем раніше. На ньому зірка зачаровано стоїть на узбережжі океану в час легких сутінків: позаду неї рожевіє небо. Артистка одягнула чорний купальник із зав'язками та легке парео на плечі. Її волосся ніжно розвівалось на повітрі, а Настя ледь його притримувала руками.
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Після заходу сонця завжди наступає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення – це завжди початок чогось нового. І прекрасного,
– по-філософськи зазначила Каменських.
Спокуслива Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки
Реакція фанатів
Фанати поспішно відреагували на знімок улюбленої співачки та засипали її компліментами:
- "Нереальна";
- "Кров з молоком. Чарівна і неповторна";
- "Шикарне тіло";
- "На цьому фото прекрасно все";
- "Дуже красива";
- "Богиня";
- "Краса".
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