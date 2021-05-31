"Кров з молоком": Настя Каменських вразила соковитими формами тіла у Мексиці

Українська співачка Настя Каменських поділилась архівним фото з Мексики, де відпочивала нещодавно разом з подругою та мамою. Під фото зірка написала, що після найважчих подій завжди приходять нові та радісні.

Новий знімок Настя Каменських оприлюднила в мережі днем раніше. На ньому зірка зачаровано стоїть на узбережжі океану в час легких сутінків: позаду неї рожевіє небо. Артистка одягнула чорний купальник із зав'язками та легке парео на плечі. Її волосся ніжно розвівалось на повітрі, а Настя ледь його притримувала руками.

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Після заходу сонця завжди наступає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення – це завжди початок чогось нового. І прекрасного,

– по-філософськи зазначила Каменських.



Спокуслива Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки

Реакція фанатів

Фанати поспішно відреагували на знімок улюбленої співачки та засипали її компліментами:

"Нереальна";

"Кров з молоком. Чарівна і неповторна";

"Шикарне тіло";

"На цьому фото прекрасно все";

"Дуже красива";

"Богиня";

"Краса".

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