"Кровь с молоком": Настя Каменских удивила сочными формами тела в Мексике

31 мая 2021 , 20:39
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Источник:

инстаграм Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских поделилась архивным фото из Мексики, где отдыхала недавно вместе с подругой и мамой. Под фото звезда написала, что после самых тяжелых событий всегда приходят новые и радостные.

Новый снимок Настя Каменских обнародовала в сети днем ранее. На нем звезда очаровательно стоит на побережье океана во время легких сумерек: позади нее розовеет небо. Артистка надела черный купальник с завязками и легкое парео на плечи. Ее волосы нежно развевались на ветру, а Настя едва их придерживала руками.

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После заката солнца всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного,
– по-философски отметила Каменских.


Соблазнительная Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы

Реакция фанатов

Фанаты быстро отреагировали на снимок любимой певицы и засыпали ее комплиментами:

  • "Нереальная";
  • "Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая";
  • "Шикарное тело";
  • "На этом фото прекрасно все";
  • "Очень красивая";
  • "Богиня";
  • "Красота".

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Автор: Надія Біленко