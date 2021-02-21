Настя Каменських вразила образом та зміною іміджу на шоу "Маска": фото

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась світлинами з нового ефіру "Маски". Цього разу зірка вразила зміною іміджу, адже постала з коротким волоссям.

Вчора, 20 лютого, відбувся новий, 5 ефір загадкового шоу "Маска". Учасники вражали глядачів виступами, а судді та ведучий – новими образами.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість поділилась серією світлин із закулісся відомого проєкту. Для нового випуску вона обрала оригінальне вбрання. Настя Каменських позувала в чорно-білій шкіряній мініспідниці та кофтинці такого самого стилю. Одяг співачка вдало поєднала із чорними ботфортами, що підкреслили її стрункі ноги.

Зірка доповнила образ стильним головним убором в тон та лаконічними сережками з камінцями. На обличчі вона зробила розкішний макіяж: підкреслила брови й очі, а губи нафарбувала червоною помадою. Це додало look яскравості.

Та головний акцент Каменських зробила на зачісці, яка й привернула увагу мережі. Настя, ймовірно, приміряла перуку довжини каре та з чубчиком. Штучне волосся вона тільки злегка накрутила на кінцях.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Шанувальники поділились враженнями від аутфіту зірки: