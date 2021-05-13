Настя Каменських вразила розкішним образом у чорній мінісукні: ефектні фото з YUNA-2021

Популярна українська співачка Настя Каменських відвідала церемонію нагородження YUNA-2021. Вона продемонструвала на червоній доріжці вишуканий образ та підкорила публіку.

Відома українська співачка не отримала нагороди попри номінацію на премію YUNA-2021. Однак вона забрала минулорічну статуетку, а також пройшлась червоною доріжкою, приголомшивши глядачів.

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Образ Насті Каменських

Співачка позувала перед численними камерами у розкішній чорній атласній мінісукні. Пишні рукави стали родзинкою вбрання, золотисті вставки додали блиску та яскравості, а обтислий фасон дозволив похизуватися стрункими ніжками та бездоганною фігурою.

Таку сукню Настя Каменських поєднала із чорними замшевими туфлями з гострим носком та на високих підборах. Образ також доповнювали масивні золотисті сережки у формі квітів та браслет із камінців у тон. Не залишився без уваги вдалий бордовий манікюр.

Знаменитість зібрала волосся у низький хвіст, випрямивши корені, але залишивши кучері нижче, щоб зачіска була пишною. На обличчі стилісти зробили артистці вишуканий макіяж. Вони нафарбували повіки коричневими та блискучими тінями у стилі smokey eyes, а губи підкреслили темно-бежевою помадою.



Настя Каменських на червоній доріжці / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських на червоній доріжці / Фото з інстаграму Насті Каменських

Реакція мережі

Прихильники засипали зірку компліментами у коментарях під фото. Розкішний look Насті Каменських став одним із тих, що запам'ятався усім найбільше.