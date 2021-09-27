Настя Каменських виступила з фанаткою Путіна Любов'ю Успенською: відео з концерту

Російська співачка Любов Успенська дала концерт у Києві. Одну з пісень з нею виконала Настя Каменських, яка пишається можливістю співати та дружити з цією виконавицею.

19 вересня в столиці відбувся концерт Любов Успенської. Виконавиця зібрала аншлаг в одному з найбільших концертних майданчиків країни – "Палаці Україна". А Настя Каменських опублікувала відео з виступу лише через тиждень після того, як він відбувся.

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На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала відео, на якому показала зустріч та дует з Успенською. NK зазначила, що таких голосів як в Любові є лише декілька у всьому світі. Вона неймовірно щаслива, що може співати та дружини з цією артисткою.

Каменських вийшла на сцену "Палацу Україна" в чорній латексній сукні, з оригінальною зачіскою, насиченим макіяжем з акцентом на очах і масивними золотистими сережками. Вона виконала пісню "Ты же не забыл", прем'єра якого відбулася у 2018 році.

Як зворушливо! Через декілька років знову зустрітися та заспівати в дуеті чуттєву композицію "Ты же не забыл". Дякую за ту енергію та емоції,

– написала NK під відео.