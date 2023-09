Вперше за 19 років: Настя Каменських презентувала україномовний альбом

Днями Настя Каменських презентувала пісню "Это моя ночь" українською. Фани були в захваті від треку, деякі з них зазначили, що так композиція звучить краще, ніж оригінал. Відтак NK випустила перший україномовний альбом.

Він вийшов невеликим, оскільки складається лише з чотирьох композиції. Втім, там зібрані найпопулярніші треки Насті Каменських. Зокрема, пісні "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім" та "Це є моя ніч". Мініальбом називається "Хіти UA".

До теми Настя Каменських переклала пісню "Это моя ночь": як вона звучить українською

"Дівчата рулять"

Станьте в позу, крупний план

Ти леді бос, you are star now

Погляд куля, сховай оченята

В цьому місті рулять дівчата дівчата дівчата

Дівчата рулять

Дівчата їдуть, дівчата тусують

Дівчата рулять

Дівчата рулять, дівчата кайфують

Дівчина, така дівчина

Дівчина, така дівчина

Дівчата рулять

Дівчата руля-руля-руля-рулять



Місто засинає, натягнули підбори

Мафія дівчат, яскраві диско-кольори

Місяць наш хрещений, ну а ніч – наша сестра

Кроп-топ, ми генерація гугла

У нас fashion gang, наш beauty сленг

Поламає тобі голову, o shit bang bang

Передай помаду, захопи просекко

З нами будь-яка тусовка стане супер дискотека

Всі підкати, в сторону хлоп'ята

Апероля літр

Хей, не чіпай руками мій глітер

Дівчата рулять

Дівчата їдуть, дівчата тусують

Дівчата рулять

Дівчата рулять, дівчата кайфують

Дівчина, така дівчина

Дівчина, така дівчина

Дівчата рулять

Дівчата руля-руля-руля-рулять

Дівчата ру, дівчата рулять

Дівчата ту, дівчата тусять

Дівчата ні, дівчата не сплять

Хочуть, щоб хлопці зацінили вбрання

Я одягалась ще зрання, мій тотал лук бездоганний

А ми красимо у ванній стрілки і шиммер охайно

Дівчата рулять

Дівчата їдуть, дівчата тусують

Дівчата рулять

Дівчата рулять, дівчата кайфують

Дівчина, така дівчина

Дівчина, така дівчина

Дівчата рулять

Дівчата руля-руля-руля-рулять

"Червоне вино"

Червоне вино, теплий літній дощ

Я не їду знову, ти не звеш мене

Ну що ж

Теплий літній дощ, червоне вино

Знову я не їду, вже сьогодні все одно

Сукня колір айворі, нічого не говори

Я танцюю, ти дивись

Як агати карі, я буду тобі Галою

Ти мій Сальвадор Далі

Лиш там вдалині горять вогні

Кристали сліз моїх розбиті словом love

Все скажуть мої па, безглузда ця любов

Нас викриває знов світанку градієнт

І знає тихий флоу, як зберегти момент

Поміж нами тільки танець

Поміж нами слів пелена

Поміж нами стида рум'янець

Почуття мого вина

Червоне вино, теплий літній дощ

Я не їду знову, ти не звеш мене

Ну що ж

Теплий літній дощ, червоне вино

Знову я не їду, вже сьогодні все одно

Сукня колір айворі, нічого не говори

Я танцюю, ти дивись

Як агати карі, я буду тобі Галою

Ти мій Сальвадор Далі

Лиш там вдалині горять вогні

Розмита акварель, в розфокусі веселка

Ти рвані шви душі, по нитках назбирав

Бузковий мій бокал, салатовий мій біль

Червоний як вино, несе автомобіль

Поміж нами тільки танець

Поміж нами слів пилина

Поміж нами стида рум'янець

Почуття мого вина

Червоне вино, теплий літній дощ

Я не їду знову, ти не звеш мене

Ну що ж

Теплий літній дощ, червоне вино

Знову я не їду, вже сьогодні все одно

Сукня колір айворі, нічого не говори

Я танцюю, ти дивись

Як агати карі, я буду тобі Галою

Ти мій Сальвадор Далі

Лиш там вдалині горять вогні

"Попу як у Кім"

Дєвочки, дєвочки, дєвочки, дєвочки

Язиками почесати є для вас тємочка

Я в ютубі викладу свої сексі танці

Коли я танцюю, уявляю, що Бейонсе

Так я супер клас мала і не кажи мені

Міміка моя ха, як у Рірі

Ніби я втомилась від життя мені все пофіг типу

Кара Делевінь або Дуа Ліпа

І мені начхати на весь гламурний світ

Я красотка Белла в кросівках Хадід

Мої всі фанати – це моя Каменських family

Талію я хочу, як у Ратаковскі Емелі

Ми ж усі дівчата, і хочемо між тим

Ноги як Кендалл, а попу як у Кім

Попу як у Кім х6

Чоловіка білого, а попу як у Кім

Попу як у Кім х6

Чоловіка білого, а попу як у Кім

Підіймаю тост за те, що я як босс

У пудрі ніс, я начебто Кейт Мосс

Мушка на обличчі хочу, щоб була такою, як у Сінді Кроуфорд

А донька, як Кая розкішна фігура і епатаж

На Нікі біч Нікі Мінаж

Аж 50 Наомі, вона усім на зло

Так виглядає круто, бо працює як Джей Ло

Коли небудь вийдуть із моди

Прада і Гуччі

Але ніколи не старіє Моніка Белуччі

Відомі як Бекхем Віка і Селін

і щоб ноги як Тари, а попа як у Кім

Попу як у Кім х6

Чоловіка білого, а попу як у Кім

Попу як у Кім х6

Чоловіка білого, а попу як у Кім

Танцювати будем-будем-будем-будем

Baby shake your body body body!

Baby shake your body

Шльопай-шлопай-шльопай! Опа опа опа опа

Інколи в житті все як у Кім рішає попа



Попу як у Кім х6

Чоловіка білого, а попу як у Кім

"Це є моя ніч"

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Всю ніч)

Щоб танцював і серце ти відкрив

Віч-на-віч

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч (х4)

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Ніч всю)

Щоб танцював і ніжно шепотів

(Люблю)

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч (х4)

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Днями Макс Барських випустив свій перший україномовний альбом. Нова платівка музиканта у лейблі Warner Music Poland налічує 10 треків, де є 6 нових пісень та 4 перекладені треки, серед яких – "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч". Заради цього альбому співак призупинив роботу над англомовними треками, оскільки відчув, наскільки великим є запит слухача на українську музику.