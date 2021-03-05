Настя Каменських випустила танцювальну пісню "Девочки рулят"

Співачка Настя Каменських, відома як NK, презентувала новий запальний трек "Девочки рулят". Танцювальну пісню зірка присвятила всім дівчатам та гучно заявила, що їхня місія – йти по життю красиво та робити світ прекрасним.

У п'ятницю, 5 березня, артистка представила нову пісню, якою інтригувала публіку понад тиждень. До написання треку "Девочки рулят" долучився чоловік Насті Каменських Потап, а в кліпі, прем'єра якого відбудеться 18 березня, знялись подруга співачки дизайнерка Анна Завгородна та блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва. Композиція ввійде до нового альбому зірки "Червоне вино", який з'явиться вже наприкінці весни.

До теми Настя Каменських поділилась деталями майбутнього кліпу: неочікуване фото

Виконавиця стверджує, що пісню "Девочки рулят" присвятила всім дівчатам, які стоять горою за красу і стиль, стежать за собою, розвиваються і наповнюють світ яскравими барвами. Вона щиро сподівається, що ритмічний сингл відкриє у слухачок нові грані емоцій, думок і вражень.

Цією піснею я хочу сказати всім дівчатам – ви круті! Ви неймовірні! Ви особливі! Ви гарні! Ви відривні і запальні! Наша з вами місія – йти по життю, кайфуючи, насолоджуючись кожним моментом. Робити світ прекрасним і яскравим. Наповнювати його різноманітними емоціями, бути щасливими! Кохати і бути коханими,

– заявила Настя Каменських.

Раніше артистка поділилася деталями майбутнього кліпу на трек "Девочки рулят" та розповіла, що під час зйомок яскравого відео блогерка Таня Парфільєва підкорила її своєю жіночністю, ніжністю, інтелігентністю та почуттям стилю. Також Настя Каменських зізналась, що з подругою Анною Завгородньою їй працювалось весело та кайфово.

Настя Каменських – Девочки рулят: слухайте пісню онлайн

Прихильники вже встигли оцінити нову пісню Насті Каменських і засипали її коментарями: