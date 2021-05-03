Настя Каменських повернулася з Мексики та відсвяткувала Великдень з Потапом: сімейні фото

Українська співачка Настя Каменських декілька тижнів перебувала в Мексиці. На Великдень вона повернула до Києва та провела цей день у сімейному колі. Вона поділилася декількома яскравими кадрами, які зробила за святковим сніданком з коханим Потапом.

​Зіркове подружжя декілька тижнів провело на відстані в тисячі кілометрів. На один із найважливіших днів у році закохані зібралися за сімейним сніданком і потішили шанувальників новими фото.

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Настя Каменських і Потап відсвяткували Великдень

Знаменита пара зробила декілька знімків на терасі власного заміського будинку. Настя Каменських і Потап постали перед камерою під час сніданку. Обоє були одягнені у домашній одяг. На столі стояли паска, писанки та тюльпани.

NK тримала в руках тарілку з паскою та яєчками. Артистка мило усміхалася та просто насолоджувалася моментом. Сімейні свята завжди зближують та є особливими. Зірка щаслива, що нарешті повернулася до коханого, з яким раніше ще не розлучалася на такий довгий час.

Зі світлим святом Пасхи, друзі! Нехай воно наповнить вас і ваш дім миром, теплом і любов'ю. Бережіть один одного,

– написала в публікації Каменських.



Настя Каменських з Потапом на Великдень / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських за святковим сніданком / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських за святковим сніданком / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях прихильники Каменських вітають її зі святами та висловлюють компліменти на адресу подружжя.