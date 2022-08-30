Навіщо в цьому колупатися, – Настя Каменських емоційно відреагувала на закиди про роботу в росії

У першому з початку війни великому інтерв'ю Настя Каменських відреагувала на критику за те, що після окупації Криму та Донбасу їздила виступати в росію. Вона запевнила, що сольних концертів не давала там з 2014 року, і попросила не колупатися в минулому.

Після 24 лютого Насті Каменських пригадали і премію RU.TV у Москві, де у червні 2014 року Потап несподівано зняв штани перед окупантами, і приголомшливий успіх її пісень у росії, і дуети з зірками російської естради. Однак співачка нагадала, що не одна вона "загравала" з країною-агресоркою.

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Як Каменських відповіла на закиди про роботу в росії після 2014 року

І артисти, і бізнес продовжували співпрацювати з росією. Весь час з 2014 року. І це дійсно не секрет. Ми ж всі змішані, будемо чесними. Приїжджали російські артисти до нас, робили дуети з ними, дуже багато було співпраці. У всьому. Навіщо нам зараз у цьому колупатися? Навіщо діставати цей нафталін?

– емоційно запитала Настя Каменських.

Вона додала, що не хоче уподібнюватися до росії й колупатися в минулому, адже там це роблять кожну секунду. Крім того, на думку співачки, нападки та хейт у коментарях – на руку росії, адже та хоче нас роз'єднати, розсварити.

"Ми ж хочемо нову Україну, хочемо бути частиною Європи, західного світу. Для цього потрібно змінити своє мислення. Давайте не будемо одне одного мочити. А особливо артистів, які намагаються зробити все можливе, щоб зібрати якомога більше коштів, кричати на весь світ. Давайте не будемо цапатися, бо там радіють. Вони чекають, що ми перегриземося тут, і єдність наша розпадеться", – закликала співачка.

що у квітні Потап і Настя Каменських опинилися серед зірок, яким заборонили в'їзд до росії на 50 років. Репер був гордий опинитися в чорному списку й поцікавився, чому так мало.

Однак Настя Каменських натякнула, що після початку повномасштабної війни все ж картала себе за зв'язки з росією.

Відчувати провину, себе карати – це все просто трата часу, своїх нервів. Зараз у нас все зрозуміло вже на тисячу відсотків. Ми вже розуміємо всі свої кордони, хто по який бік барикад. Мені здається, що важливо сконцентруватися тільки на своєму майбутньому і продовжувати його будувати,

– підсумувала зірка.

Настя Каменських відповіла на закиди про роботу в росії: дивіться відео онлайн (на 28:43)