Цього разу музичними новинками українців потішили такі артисти як Мішель Андраде, Настя Каменських, ТНМК та багато інших. 24 Канал презентує добірку прем'єр.

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MOLODI та Michelle Andrade

Виконавці презентували дуетну пісню "Скарб". Це рімейк треку "Незалежність": артисти вирішили переробити його так, краще попрацювавши над своїм стилем та музикою.

MOLODI та Michelle Andrade – "Скарб": дивіться відео онлайн

REYA

Співачка REYA (Анастасія Рей) презентує ремікс на новий трек "Замок з піску", створений в колаборації з Midnight Daddies. Це історія токсичного кохання, породжена порожніми обіцянками про краще майбутнє, що призводить до замкнутого кола сварок і розлучень. Наче замок з піску, все може розвалитися в будь-яку мить.

REYA – "Замок з піску": дивіться відео онлайн

Golubenko та YAKTAK

Артисти презентували спільну пісню "Танцюєш сама" з танцювальними ритмами та запальними мелодіями. Вона виконана в експериментальному стилі, пронизаному нотками 80-х років. Співаки передають історію головного героя, який розповідає про дівчину, що стала його всесвітом.

Golubenko та YAKTAK – "Танцюєш сама": дивіться відео онлайн

SKYLERR та Нікіта Кісельов

Співаки випустили зворушливу композицію "Ліфт". Вони хотіли передати емоцію двох закоханих, чий світ зменшується до кабіни ліфта, коли пара обіймається.

SKYLERR та Нікіта Кісельов – "Ліфт": дивіться відео онлайн

СолоХа та Volkanov

Коли Volkanov працював над написанням пісні, то шукав собі образ партнерки. Найкраще для цієї ролі підійшла СолоХа й додала містичного вайбу у пісню. Це іронічна історія зачаклованого кохання, де чоловік не може встояти перед жінкою.

СолоХа та Volkanov – "Всі жінки відьми": дивіться відео онлайн

ТНМК

Український гурт випустив пісню "Вдома" та анімаційний кліп на неї. Вона про українців, які прагнуть повернутися до свого дому. Ідея треку з'явилась ще весною 2022, а після концертів за кордоном розпочалась праця над роботою.

ТНМК – "Вдома": дивіться відео онлайн

GEREGA

Молода співачка презентувала дебютну роботу "Не в колі". Це пісня на серйозну тему: музична розповідь про психологічний стан, який переживають підлітки в період становлення своєї особистості. Трек про героїню, яка відчуває себе не на тому місці.

GEREGA – "Не в колі": дивіться відео онлайн

Настя Каменських

Співачка презентувала пісню, яку написала з іспанськими музикантами з гурту Funambulista Дієго Кантеро і Тато Латторе. Трек вийшов двома мовами - іспанською та українською. Кошти з переглядів пісень зірка обіцяє віддати українським дітям.

Настя Каменських – "Зірка в небі": дивіться відео онлайн

BURLA

Репер несподівано відійшов від свого звичного стилю і презентував романтичну пісню про кохання. "Розтопи" – романтична пісня, створена лікувати розбиті серця, які постраждали від нерозділеного кохання.

BURLA – "Розтопи": дивіться відео онлайн

Катя Качановська

Співачка презентувала пісню та кліп "Сама", в якому розповіла про кохання та пошук істини: чи справжня любов, чи її ніколи не існувало.

Катя Качановська – "Сама": дивіться відео онлайн

BONA

Артистка презентувала третю пісню "Ти відпусти". З одного боку ця прем'єра зворушує душу, а з іншого не полишає надій на щасливе майбутнє.

BONA – "Ти відпусти": дивіться відео онлайн