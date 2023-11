10 листопада став відомий список номінантів на Греммі-2024. Виконавиця SZA номінована одразу в дев'яти категоріях: серед них "альбом року", "пісня року", "запис року", "найкраще R&B виконання" та інші.

Серед артистів, у яких найбільше номінацій, є Victoria Monét – вона має можливість перемогти у 7 категоріях. 7 номінацій також у Phoebe Bridgers та Serban Ghenea. По 6 номінацій у Jack Antonoff, Джона Батіста, boygenius, Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Олівії Родріго та Тейлор Свіфт.

До слова, Тейлор Свіфт побила рекорд Пола Маккартні та Лайонела Річі, ставши першою авторкою пісень, номінованою 7 разів на "пісню року". Біллі Айліш отримала чотири номінації на "запис року" – вона стала першою співачкою до 22 років з такою кількістю номінацій.

Фільм "Барбі" з його саундтреками теж б'є рекорди – 4 пісні зі стрічки номіновані на "найкращий саундтрек".

Українських артистів немає серед номінантів Греммі. Відомо, що на премію подавалися Тіна Кароль, кримськотатарський музикант Усейн Бекіров, Джамала та композитор Тарас Куценко. Водночас у Тіни Кароль є можливість перемогти у спеціальній номінації "Найкраща пісня для соціальних зрушень". Переможця оголосять безпосередньо на церемонії – вона відбудеться 4 лютого 2024 року.

Список номінантів Греммі

Запис року

Worship – Jon Batiste

Not Strong Enough – Boygenius

Flowers – Miley Cyrus

What Was I Made For? – Billie Eilish (із фільму "Барбі")

On My Mama – Victoria Monét

Vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Kill Bill – SZA

Альбом року

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

World Music Radio – Jon Batiste

The record – Boygenius

ENDLESS SUMMER VACATION – Miley Cyrus

Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age Of Pleasure – Janelle Monáe

GUTS – Olivia Rodrigo

Пісня року

Billie Eilish – What Was I Made For? (із фільму "Барбі")

Dua Lipa – Dance the Night (із фільму "Барбі")

Jon Batiste - Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Найкращий новий артист

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War And Treaty

Найкращий рок-перформанс

Sculptures Of Anything Goes – Arctic Monkeys

More Than A Love Song – Black Pumas

Not Strong Enough – Boygenius

Rescued – Foo Fighters

Lux Æterna – Metallica

Найкращий метал-перформанс

Bad Man Disturbed

Phantom Of The Opera – Ghost

72 Seasons – Metallica

Hive Mind – Slipknot

Jaded – Spiritbox

Найкраща рок-пісня

Angry – The Rolling Stones

Ballad Of A Homeschooled Girl – Olivia Rodrigo

Emotion Sickness – Queens Of The Stone Age

Not Strong Enough – boygenius

Rescued – Foo Fighters

Найкращий рок-альбом

But Here We Are – Foo Fighters

Starcatcher – Greta Van Fleet

72 Seasons – Metallica

This Is Why – Paramore

In Times New Roman... – Queens Of The Stone Age

Найкращий танцювальний поп-запис

Baby Don't Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

Miracle – Calvin Harris, Ellie Goulding

Padam Padam – Kylie Minogue

One In A Million – Bebe Rexha & David Guetta

Rush – Troye Sivan

Найкраще музичне відео

I’m Only Sleeping – The Beatles

In Your Love – Tyler Childers

What Was I Made For? – Billie Eilish

Count Me Out – Kendrick Lamar

Rush – Troye Sivan