Настя Каменських розповіла, чи стала б учасницею шоу "Танці з зірками"

Популярна українська співачка Настя Каменських хоч брала участь у танцювальному проєкті, але ніколи не була учасницею "Танців з зірками". Артистка розповіла, що вона вже є зіркою танців.

Українська співачка Настя Каменських була запрошеною суддею у 7 випуску "Танців з зірками". Однак глядачі були б не проти побачити знаменитість у складі учасниць.

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Настя Каменських про "Танці з зірками"

За лаштунками зірка поспілкувалась з ведучою та відповіла на запитання, чи хотіла б взяти участь у наступному сезоні проєкту. Схоже, артистка не дуже хоче знову виходити на паркет.

Я вже зірка – своїх танців на сцені, у тікток. Там знаєш, як треба вчити? Я вдячна, що в мене є мої слухачі, я для них і танцюю, і співаю, і кайфую разом із ними,

– сказала Настя Каменських.

Зірка раніше брала участь в іншому шоу – "Танцюю для тебе", де отримала досвід. Тоді вона танцювала з партнером Дмитром Дікусаром.

"Я просто знаю, що це таке. Знаю, як воно, нервувати, знаю, коли ти очікуєш цей момент, коли вийшли з реклами й увійшли в ефір, і ти розумієш, що зараз тобі треба танцювати. Дуже це важко. Дуже нервово", – зізналася виконавиця.

Настя Каменських і справді активно веде тікток. Часто відео з танцями вона публікує ще й в інстаграмі.

Нагадаємо, що схоже запитання раніше ставили Віктору Павліку. Він зауважив, що поки що не бачить себе на паркеті. Однак не заперечив, що можливість стати учасником "Танців з зірками" – є.