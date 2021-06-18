Настя Каменських в кожному інтерв'ю розповідає нові подробиці особистого життя. Вона знає, як зацікавити публіку.

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Настя Каменських про інтим за гроші

Артистка зізналася, що на початку сценічної кар'єри до неї чіплялися багатії, пропонуючи інтим за гроші. Насті це не подобалося і вона зверталася за допомогою до теперішнього чоловіка Потапа.

"Це було дуже давно. Тоді дует "Потап і Настя" тільки став популярним. Олексій завжди допомагав мені. Я просила про це. Одного чоловіка навіть побила трояндами з колючками", – розповіла Каменських.

NK додала, що в неї завжди була мета, до якої вона впевнено йшла. Виконавиця прагнула досягнути всього самостійно.

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн