Настя Каменських розповіла про кризи в стосунках та чому відомі люди розлучаються

Популярна співачка Настя Каменських не лише позувала у фотосесії для журналу Viva, а й дала інтерв'ю, в якому відповіла на багато цікавих запитань. Зокрема зірка прокоментувала велику кількість розлучень, які останнім часом відбулися серед відомих людей. NK зазначила, що інколи так буває, що люди розходяться. У кожного своя історія, яка не завжди має довге та щасливе продовження.

Знаменитості все частіше оголошують про розриви. Багато сімейних пар приховують розставання до певного періоду, намагаються врятувати стосунки, проте не завжди виходить зробити це. Позитив, Святослав Вакарчук, Дзідзьо, Соломія Вітвіцька, Ірина Білик, Андре Тан та інші відомі люди нещодавно приголомшили новинами про розлучення.

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Настя Каменських і Потап є однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Для багатьох шанувальників закохані є прикладом ідеальної сім'ї. Однак артисти не ідеалізують свої стосунки, а зізнаються, що в них також бувають складні періоди. Та головне, що вони знають, як з цим впоратися.

Настя Каменських про зіркові розлучення

Виконавиця зазначила, що під словом "криза" люди найчастіше розуміють щось погане та негативне. Особливо тоді, коли мовиться про стосунки з близькими людьми. Але це не завжди так.

"Будь-яка криза – це нові можливості, нова сходинка з висновками та думками, яка дозволяє вам піти далі. Тому не лише у стосунках, а й в побутових і робочих процесах можна зустріти кризу", – зазначила NK.

Я та Олексій також сваримося, але це навіть важко назвати сварками. У нас є незначні суперечки, проте ми завжди стараємося максимально швидко вирішити їх. Якщо людина дорога, то вміння поступитися та знайти компроміс – найважливіше рішення для налагодження будь-яких конфліктів,

– наголосила співачка.

Каменських додала, що розлучення бувають з різних причин. У всіх різні стосунки, історії, тому не варто посилатися на певний період, зірки та інші обставини. Просто іноді буває так, що людям краще окремо. Вони розходяться, але необхідно залишатися в хороших стосунках.