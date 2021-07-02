Знаменитости все чаще объявляют о разрывах. Многие семейные пары скрывают расставание до определенного периода, пытаются спасти отношения, однако не всегда получается сделать это. Позитив, Святослав Вакарчук, Дзидзьо, Соломия Витвицкая, Ирина Билык, Андре Тан и другие известные люди недавно ошарашили новостями о разводе.

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Настя Каменских и Потап являются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Однако артисты не идеализируют свои отношения, а признаются, что у них также бывают сложные периоды. Но главное, что они знают, как с этим справиться.

Настя Каменских о звездных разводах

Исполнительница отметила, что под словом "кризис" люди чаще всего понимают что-то плохое и негативное. Особенно тогда, когда речь идет об отношениях с близкими людьми. Но это не всегда так.

"Любой кризис – это новые возможности, новая ступень с выводами и мыслями, которая позволяет вам пойти дальше. Поэтому не только в отношениях, но и в бытовых и рабочих процессах можно встретить кризис", – отметила NK.

Я и Алексей тоже ссоримся, но это даже трудно назвать ссорами. У нас есть незначительные споры, однако мы всегда стараемся максимально быстро решить их. Если человек дорог, то умение уступить и найти компромисс – самое важное решение для налаживания любых конфликтов,

– подчеркнула певица.

Каменских добавила, что разводы бывают по разным причинам. У всех разные отношения, истории, поэтому не стоит ссылаться на определенный период, звезды и другие обстоятельства. Просто иногда бывает так, что людям лучше по отдельности. Они расходятся, но необходимо оставаться в хороших отношениях.