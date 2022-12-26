Вперше без Потапа: Настя Каменських привітала з Різдвом і підігріла чутки про розлучення

25 грудня чимало українців відсвяткували Різдво Христове. Серед них була і Настя Каменських. Цього року зірка вперше привітала зі святом без Потапа, чим ще більше підігріла чутки про розлучення.

У 2022 році розлучилися чимало зіркових пар. Хоча Потап і Настя офіційно не оголошували про розлучення, але є ймовірність, що один з найпопулярніших шлюбів шоу-бізнесу таки зазнав краху.

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Настя Каменських привітала з Різдвом без Потапа

У різдвяний день Настя Каменських опублікувала фото, яке зробила в атмосферній локації біля ялинок. Артистка одягнула білу туніку з високою горловиною, чорні колготки та довгі чоботи. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і матовою нюдовою помадою на губах.

Під фото співачка адресувала підписникам теплі слова з нагоди Різдва Христового.

Я бажаю Божого благословіння кожному українцю, але особливо нашим незламним воїнам, які борються щосили, щоб добро нарешті перемогло зло. Нехай мир настане в серці кожного та у нашій рідній Україні. З Різдвом!

– написала співачка в публікації.



Настя Каменських біля ялинки / Фото з інстаграму співачки

У коментарях фоловери відзначили, що на цьогорічній різдвяній світлині поруч з Каменських немає Потапа. У минулі роки подружжя вітало шанувальників разом.

"Куди подівся Потап? З Різдвом!"

"Народ, хто знає, де Потап?"

"А де ваш чоловік Потап? Чому він не з'являється з вами в інстаграмі?"

Нагадаємо, подружжя вже давно не з'являється разом на публіці. В мережі обговорюють ймовірне розлучення Потапа і Насті Каменських, але вони не коментують чутки, а лише підігрівають їх неоднозначними дописами.