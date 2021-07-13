Настя Каменських прикрила оголені груди руками: провокативне фото в трусиках

Сексапільна українська виконавиця Настя Каменських розбурхала мережу провокативним кадром. Вона постала перед об'єктивом лише в трусиках, а оголені груди прикрила руками.

Настя Каменських оприлюднила одне з найвідвертіших своїх фото. Вона вкотре показала розкішні форми тіла, продемонструвала натуральну вроду.

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Сексуальне фото Насті Каменських

NK сфотографувалася майже повністю оголеною. З одягу на ній були лише трусики персикового кольору з білим мереживом. Пишні груди зірка прикрила руками. Настя звабливо позувала, хизуючись бездоганною спортивною фігурою. Артистка не соромиться оголюватися перед великою кількістю шанувальників, тому з радістю потішила їх новим провокативним знімком.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері та забрала набік. На обличчі вона зробила ледь помітний макіяж, лише вирівнявши тон обличчя.



Настя Каменських в трусиках / Фото з інстаграму Насті Каменських

Нагадаємо, нещодавно Каменських показала, як приймала сонячні ванни на подвір'ї власного заміського маєтку. Спекотний літній день співачка вирішила почати з плавання в басейні. Тоді вона одягнула красивий купальник жовтого кольору.