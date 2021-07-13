Настя Каменских прикрыла обнаженную грудь руками: провокационное фото в трусиках
Источник:инстаграм Насти Каменских
Сексапильная украинская исполнительница Настя Каменских взбудоражила сеть провокационным кадром. Она предстала перед объективом лишь в трусиках, а обнаженную грудь прикрыла руками.
Настя Каменских обнародовала одно из самых откровенных своих фото. Она в который раз показала роскошные формы тела, продемонстрировала натуральную красоту.
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Сексуальное фото Насти Каменских
NK сфотографировалась почти полностью обнаженной. Из одежды на ней были лишь трусики персикового цвета с белым кружевом. Пышную грудь звезда прикрыла руками. Настя обольстительно позировала, хвастаясь безупречной спортивной фигурой. Артистка не стесняется обнажаться перед большим количеством поклонников, поэтому с радостью порадовала их новым провокационным снимком.
Волосы Каменских уложила в фирменные кудри и забрала набок. На лице она сделала едва заметный макияж, лишь выровняв тон лица.
Настя Каменских в трусиках / Фото из инстаграма Насти Каменских
Напомним, недавно Каменских показала, как принимала солнечные ванны во дворе собственного загородного имения. Жаркий летний день певица решила начать с плавания в бассейне. Тогда она надела красивый купальник желтого цвета.