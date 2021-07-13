Настя Каменских прикрыла обнаженную грудь руками: провокационное фото в трусиках

Сексапильная украинская исполнительница Настя Каменских взбудоражила сеть провокационным кадром. Она предстала перед объективом лишь в трусиках, а обнаженную грудь прикрыла руками.

Настя Каменских обнародовала одно из самых откровенных своих фото. Она в который раз показала роскошные формы тела, продемонстрировала натуральную красоту.

Смотрите также Настя Каменских и Потап отправились на отдых: фото супругов с побережья

Сексуальное фото Насти Каменских

NK сфотографировалась почти полностью обнаженной. Из одежды на ней были лишь трусики персикового цвета с белым кружевом. Пышную грудь звезда прикрыла руками. Настя обольстительно позировала, хвастаясь безупречной спортивной фигурой. Артистка не стесняется обнажаться перед большим количеством поклонников, поэтому с радостью порадовала их новым провокационным снимком.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри и забрала набок. На лице она сделала едва заметный макияж, лишь выровняв тон лица.



Настя Каменских в трусиках / Фото из инстаграма Насти Каменских

Напомним, недавно Каменских показала, как принимала солнечные ванны во дворе собственного загородного имения. Жаркий летний день певица решила начать с плавания в бассейне. Тогда она надела красивый купальник желтого цвета.