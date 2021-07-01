Українська сексапільна співачка обожнює літо. Вона засмагає, отримує задоволення від кожного дня, а також багато гастролює. Перед запальним концертом в Києві зірка приймала сонячні ванни на території власного заміського будинку та плавала у басейні.

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Спокусливий look Насті Каменських

Для купання NK обрала звабливий купальник жовтого кольору. Знаменитість сфотографувалася так, щоб підкреслити пишні груди, які були мокрими після плавання.

На обличчі Насті не було косметики. Вона не соромиться поставати перед камерою без макіяжу та завжди приймає себе такою, яка є. А волосся артистка забрала назад.

Поряд з Каменських був її домашній улюбленець – собака Мімі.

Умиротворений ранок, який плавно переходить в день. А вже ввечері запальний концерт. Обожнюю, коли так!

– написала NK під фото.



Настя Каменських після плавання в басейні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських після плавання в басейні / Фото з інстаграму NK