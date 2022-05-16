Настя Каменських пригадала, як з сім'єю опинилась в Іспанії ще до початку війни

Українська співачка Настя Каменських пригадала, як вийшло так, що вона опинилась з Потапом в Іспанії ще до початку війни. Вона зізналась, що не вірила, що вторгнення буде можливим.

Українська співачка Настя Каменських та репер Потап ще до повномасштабної війни поїхали в Іспанію, тож залишились там після вторгнення. Співачка розповіла, як опинилась в Мадриді усією сім'єю.

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Настя Каменських про те, як вона опинилась в Мадриді

Я готувала два альбоми: український і іспанський. В мене було п'ять днів. І так вийшло, що й у мого чоловіка було п'ять днів, що разом зі мною виїхати до Іспанії й доробити мій іспанський альбом. І ми виїхали разом із мамами,

– розповіла виконавиця.

Настя Каменських зізналась, що так само прокинулась 24 лютого від слів "почалась війна", але була рада, що перебуває у безпеці з рідними.

"24 лютого прокидаєшся від крику, бо тобі дзвонять і кажуть, що почалася війна. А ти навіть не можеш повною мірою зрозуміти, що означає слово "війна". Що таке війна? Це коли звучать сирени, це коли вбивають людей. Я ніколи навіть уявити не могла, що мені доведеться таке переживати. Я дякую Богові, всесвіту за те, що ми опинилися у безпечному місці саме у цей момент", – додала вона.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

, чоловік зірки Потап також перебуває разом з нею в Іспанії. Він часто отримує хейт у свій бік через те, що не повертається і не йде воювати, як його колеги. Та, наприклад, Юрій Горбунов вважає, що не має права критикувати свого кума, бо той за кордоном може робити більше.

Настя Каменських зізналась, що 25 лютого мала повернутись до України, але війна зруйнувала всі її плани.

"У мене в понеділок була запланована зйомка, прямий ефір. На вівторок теж було заплановано дуже багато. Я готувалася до музичної премії YUNA, де мала співати свою нову пісню "Кришталь". Я ще хвилювалася, що у мене дуже мало часу. Мені треба було закінчити свій іспаномовний альбом, повернутися додому і готуватися до YUNA. Ми працювали до останнього. До цього у мене була величезна кількість концертів. Ми навіть не хотіли чути ніяких там новин і вірили в те, що це просто неможливо. Ми просто продовжували працювати", – поділилась артистка.