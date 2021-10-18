Настя Каменських і Потап тиждень провели в Іспанії й повернулися в Київ лише для роботи. У неділю, 17 жовтня, вона була запрошеною суддею на проєкті "Танці з зірками".

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Виконавиця оприлюднила фотографію, на якій зображена разом із коханим біля власного заміського будинку.

Образи Потапа та NK

Для прохолодного, але сонячного осіннього дня знаменитості обрали яскравий одяг. Потап постав перед камерою у бежевих штанах і білих футболці та куртці з принтами. Поєднав таке вбрання з білими кросівками. Серед аксесуарів обрав кепку.

Настя позувала поруч із коханим у світлих джинсах, чорно-білій кофті зі смугастим принтом і подовженій білій куртці. З взуття також обрала кросівки білого кольору. На плечі в артистки була маленька біла сумочка. Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Потап і Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Насті Каменських:

Ми з Потапом заїхали додому на декілька днів, а тепер знову в дорогу. За цей час я встигла виступити на концерті, посидіти в журі та виступити на "Танцях з зірками", і, звісно ж, розібрати та зібрати валізи. Сьогодні в нас річниця реєстрації шлюбу і мій чоловік на честь цього везе мене в… Напишіть ваші варіанти країни, куди їдемо.