Сім'я NK та Потапа є однією з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Подружжя не приховує щирих почуттів і часто публікує в соціальних мережах спільні фотографії. Також Настя полюбляє оприлюднювати знімки, які коханий робить їй у подорожах.

Однією зі складових блогу виконавиці є фото її look of the day. Днями зірка показала, який аутфіт обрала для прогулянки мальовничими вуличками Іспанії.

Повсякденний образ Насті Каменських

NK гуляла з коханим у комфортному одязі. Вона позувала на камеру в синіх обтислих джинсах і чорній шкіряній куртці. На плечі тримала чорний рюкзак. Поєднала вбрання з білими кросівками.

Волосся вона вклала у фірмові кучері й частину з них зібрала у пучок зверху. На обличчя вона не наносила косметику. У відпустці здебільшого відпочиває від щоденного макіяжу.

"Усім класного настрою!", – підписала знімок Каменських.



Настя Каменських в Іспанії / Фото з інстаграму NK

У коментарях підписники Насті залишають приємні слова на її адресу.