Настя Каменських позувала у сміливій сукні за 18 тисяч гривень: фото образу зірки
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новими фото. Знаменитість позувала у сміливій фотосесії у сукні за 18 тисяч гривень.
Відома українська виконавиця Настя Каменських опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі сміливу фотосесію. Зірка приголомшила стильним та відвертим аутфітом.
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Образ Насті Каменських
Виконавиця зухвало позувала перед об'єктивом у ліфті. Вона постала перед камерою у вечірній сукні з пір'ям, драпіруванням та фатіновою спідницею. Відверте вбрання від бренду KEL by ELENA KONDRATOVA обійшлось зірці у 18300 гривень.
Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки
Настя Каменських поєднала сукню з червоними напівпрозорими рукавичками та панчохами. Серед аксесуарів образ зірки доповнював чокер з камінням та сережки-підвіски.
Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки
Співачка зібрала волосся у хвіст, а пасма вклала пишними хвильками. Розкішний образ зірки завершив макіяж. Каменських підкреслила очі червоними тінями й нафарбувала губи бежевою помадою.
Коли у запрошенні написано "одягніться повсякденно",
– підписала кадри Настя.
Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники активно коментують кожен допис знаменитості. Цього разу вони так само поділилися враженнями від нового образу:
- "Істерика";
- "Шикарна";
- "Вау! Дуже бомбезно";
- "Дуже красиво";
- "Які ж красиві панчохи";
- "Нереальна";
- "Вогонь".