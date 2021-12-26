Настя Каменських позувала у сміливій сукні за 18 тисяч гривень: фото образу зірки

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новими фото. Знаменитість позувала у сміливій фотосесії у сукні за 18 тисяч гривень.

Відома українська виконавиця Настя Каменських опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі сміливу фотосесію. Зірка приголомшила стильним та відвертим аутфітом.

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Образ Насті Каменських

Виконавиця зухвало позувала перед об'єктивом у ліфті. Вона постала перед камерою у вечірній сукні з пір'ям, драпіруванням та фатіновою спідницею. Відверте вбрання від бренду KEL by ELENA KONDRATOVA обійшлось зірці у 18300 гривень.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Настя Каменських поєднала сукню з червоними напівпрозорими рукавичками та панчохами. Серед аксесуарів образ зірки доповнював чокер з камінням та сережки-підвіски.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Співачка зібрала волосся у хвіст, а пасма вклала пишними хвильками. Розкішний образ зірки завершив макіяж. Каменських підкреслила очі червоними тінями й нафарбувала губи бежевою помадою.

Коли у запрошенні написано "одягніться повсякденно",

– підписала кадри Настя.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники активно коментують кожен допис знаменитості. Цього разу вони так само поділилися враженнями від нового образу: