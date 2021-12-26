Известная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на личной странице в инстаграме смелую фотосессию. Звезда ошеломила стильным и откровенным аутфитом.
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Образ Насти Каменских
Исполнительница вызывающе позировала перед объективом в лифте. Она предстала перед камерой в вечернем платье с перьями, драпировкой и фатиновой юбкой. Откровенный наряд от бренда KEL by ELENA KONDRATOVA обошелся звезде в 18 300 гривен.
Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды
Настя Каменских соединила платье с красными полупрозрачными перчатками и чулками. Из аксессуаров образ звезды дополняли чокер с камнями и серьги-подвески.
Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды
Певица собрала волосы в хвост, а пряди уложила пышными волнами. Роскошный образ звезды завершил макияж. Каменских подчеркнула глаза красными тенями и накрасила губы бежевой помадой.
Когда в приглашении написано "оденьтесь повседневно",
– подписала кадры Настя.
Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды
Поклонники активно комментируют каждое сообщение знаменитости. На этот раз они так же поделились впечатлениями от нового образа:
- "Истерика";
- "Шикарная";
- "Вау! Очень бомбезно";
- "Очень красиво";
- "Какие же красивые чулки";
- "Нереальная";
- "Огонь".