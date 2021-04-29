Настя Каменських позувала в Мексиці в сітчастій кофті та шкіряних шортах: фото

29 квітня 2021 , 17:37
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Успішна співачка Настя Каменських вже декілька тижнів перебуває в Мексиці. Там зірка знімає власне реаліті-шоу "Девочки рулят", а також хизується фігурою у зухвалих літніх образах. Днями вона опублікувала світлину, де постала перед камерою у сітчастій кофті та коротких шкіряних шортах.

Настя Каменських активно диктує тренди українським модницям. У Мексиці вона постає перед камерою у стильних літніх образах, які з приходом тепла будуть актуальні й в Україні. 

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Зухвалий look Насті Каменських

NK постала перед камерою у коротких шкіряних шортах чорного кольору. Також артистка одягнула чорний бюстгальтер з леопардовим принтом від купальника та сітчасту кофту бежевого кольору. 

Серед аксесуарів неординарний образ Каменських доповнила улюбленим чорним капелюхом і рюкзаком. Кучеряве волосся Настя зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику. В подорожі вона надає перевагу натуральній красі, якою й хизується перед понад 5-мільйонною аудиторією підписників. 

Пізнаючи світ, пізнавати й себе. Дякую за весь цей досвід,
– написала NK під фото.


Зухвалий образ Насті Каменських в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських

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Автор: Христина Кобак