Настя Каменських позувала з Потапом в Мексиці: романтичні фото з подружжя

Українське зіркове подружжя Настя Каменських та Потап перебувають в Мексиці. Артистка оприлюднила декілька романтичних фото, які зробила після зустрічі з коханим за океаном.

Настя Каменських на декілька тижнів полетіла в Мексику, щоб відновитися після смерті батька. Вона дуже сумувала за коханим Потапом, тому він вирішив зробити їй сюрприз та прилетів побачитися.

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Романтичні фото NK та Потапа

Виконавиця вирішила зробити декілька фото після довгоочікуваної зустрічі з чоловіком. Закохані позували біля красивої пальми.

NK постала перед камерою у короткій жовтій сукні з квітковим принтом, чорних черевиках і з рюкзаком на плечі. Волосся вона вклала у легкі кучері, а на обличчя не наносила косметику.

Потап постав поруч із дружиною в білих шортах, синій сорочці та взутті білого кольору. Вони обоє довершили свої аутфіти стильними капелюхами. Настя та Потап мило усміхалися та обіймали один одного, раділи зустрічі після тривалої розлуки та не соромилися почуттів.



Настя Каменських з Потапом в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських з Потапом в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських