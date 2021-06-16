Настя Каменських позувала в стильній фотосесії в образі Pantera Negra: ефектні кадри

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, знялася у новій стильній фотосесії. Зірка постала перед камерами в образі пристрасної Pantera Negra, демонструючи жіночність та неймовірну красу. В інтерв'ю артистка розповіла про сімейне життя з Потапом, фінансову незалежність та сольну кар'єру.

Настя Каменських є однією з найпривабливіших зірок українського шоу-бізнесу. Виконавиця вкотре потішила прихильників, поставши перед камерою у зйомці.

Дивіться також Без макіяжу і зачіски: Настя Каменських показала домашній образ

Інтерв'ю Насті Каменських: головне

Сімейне життя з Потапом

Каменських поділилася, що в шлюбі з Потапом є спільні цінності та звичаї. Кожен з них має свої обов'язки, за які відповідає більше. Проте всі важливі рішення подружжя завжди ухвалює разом.

Також виконавиця розповіла про розподіл бюджету в сім'ї. Настя зізналася, що зароблені кошти пара розподіляє спільно, обговоривши усі важливі покупки. Зірка й поділилася думками щодо фінансової незалежності жінки.

У кожного свої погляди та думки, тому краще обирати той шлях, який вам комфортний. Якщо дівчина в парі, то цей момент варто обговорити зі своїм партнером заздалегідь,

– зазначила Настя.



Настя Каменських у новій фотосесії / Фото JetSetter

Яка NK дружина

Зірка зазначила, що це питання треба ставити чоловікові. Однак вона старається бути для коханого різною. На думку Каменських, саме жіноча багатогранність є цікавою для чоловіків і приваблює їх.

Я можу бути пристрасною Pantera Negra, жінкою-кішкою, ніжною і люблячою дружиною, творчою і яскравою артисткою або відривною дівчиною,

– наголосила NK.



Настя Каменських у новій фотосесії / Фото JetSetter

Кар'єра Насті Каменських

Нещодавно співачка презентувала новий альбом "Красное вино". NK розповіла, що він – наче справжня дівчина: дуже таємнича, зацікавлює своїми загадками тих, хто довкола, і водночас відкрита світу.

Саме тому кожен трек має свій характер та історію, особливу лінію переживань. Ніби той дорогий терпкий напій, який увібрав у себе всі відтінки жіночих почуттів,

– сказала NK.

Каменських додала, що всі треки нового альбому про жінку, її кохання, настрій, характер, найважливіші та сакральні моменти, які вона відчуває в певний період свого життя.

Фотосесія NK

Настя Каменських позувала на камеру в бездоганних, пристрасних образах. Вона граційно демонструвала свою красу та багатогранність.



Настя Каменських в боді Mach & Mach / Фото JetSetter



Настя Каменських у сукні IRO / Фото JetSetter



Настя Каменських в топі Mach & Mach / Фото JetSetter



Настя Каменських / Фото JetSetter



Настя Каменських в сукні Herve Leger / Фото JetSetter



Настя Каменських у сукні Nanushka / Фото JetSetter



Настя Каменських в топі Mach & Mach / Фото JetSetter



Настя Каменських в топі Mach & Mach / Фото JetSetter