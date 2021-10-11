Настя Каменських і Потап відпочивають в Іспанії: фото з відпустки

Закохані Настя Каменських і Потап відправилися у романтичну подорож. Пара обрала для мандрівки сонячну Іспанію. Там подружжя насолоджується часом удвох, адже через постійні гастролі Потап і Настя рідко бачаться.

В інстаграмі зіркова дружина активно публікує кадри з відпочинку. На обличчях закоханих сяють щирі усмішки. Видно, що вони давно чекали на ці дні.

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NK і Потап відпочивають в Іспанії

Зіркове подружжя зробило декілька кадрів на тлі красивої архітектури Мадрида. Каменських обирає для прогулянок як елегантні та спокусливі сукні, так і комфортне повсякденне вбрання.

На одному з фото, які поширила артистка, вона зображена у білій футболці з принтом. Волосся вклала у фірмові кучері та розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж з блиском на губах.



Настя Каменських і Потап в Іспанії / Фото з інстаграму NK

На іншій світлині зірка позувала в однотонній білій футболці та джинсах, які поєднала з білими кросівками. Частину кучерів зібрала в пучок зверху, а частину розпустила. Довершила look сонцезахисними окулярами.

Потап позував поруч із коханою у футболках чорного кольору та світлих штанах. На його обличчі також були стильні сонцезахисні окуляри.

Виявляється, відпочинок настільки важливий! Навіть, коли ти любиш свою роботу та готовий присвячувати їй себе цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проєктів, зйомок тощо. Потап – найкращий партнер по відпустці та й не тільки,

– написала NK під фото.



Настя Каменських і Потап в Іспанії / Фото з інстаграму NK