У маминих обіймах: Настя Каменських показала зворушливе фото та анонсувала прем'єру пісні

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, оприлюднила фото, де позує в обіймах мами. Також артистка, яка декілька днів тому втратила батька, анонсувала прем'єру пісні "Почуття".

Джерело: інстаграм Насті Каменських

Декілька днів тому Настя Каменських повідомила, що її тато помер. Для артистки така втрата дуже болюча. У соцмережах виконавиця анонсувала прем'єру пісні, яка дуже подобалася її батьку і в кліпі якої знялася мама.

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Настя Каменських про новий трек "Почуття"

Народна улюблениця поширила кадр зі зйомок кліпу на нову композицію. На ньому вона позує в обіймах мами, ніжно притуляється до неї. Настя поділилася, що це відео вона готувала для прихильників і хотіла зробити подарунок до Дня святого Валентина.

"Пісня подобалася татові, він любив її слухати і дуже чекав на прем'єру. Подобалося, що в пісні розповідається про почуття дівчини, яка йде під вінець, про емоції батьків, які віддають свою доньку заміж. І мої батьки відчували себе найщасливішими людьми, коли я виходила заміж. Але по-особливому тато чекав на це відео, бо в ньому знімалася мама. На жаль, Всесвіт вирішив по-іншому і тато не встиг побачити прем'єру. Спочатку я хотіла все скасувати, але потім зрозуміла, що випуск цієї особливої пісні – це найкращий спосіб виразити всю мою любов та вдячність йому", – написала в публікації Каменських.

Співачка поділилася, що батьки з дитинства вчили її, що любов – це найголовніше почуття і їхні трепетні, повні кохання та пристрасті стосунки довжиною в життя є найкращим підтвердженням цьому. Пісня "Почуття" для NK є певною одою коханню.

"Я щаслива, що в нашій сім'ї любов, близькість та подяка завжди були на першому місці! І саме тому мені було так важливо, щоб ця пісня прозвучала напередодні Дня святого Валентина. Я сподіваюся, що вона надихне кожного цінувати щасливі моменти з коханими. Не втрачайте час, коли можете сказати "люблю" і "дякую" тим, хто вам справді дорогий", – написала NK.

Також артистка зазначила, що прем'єра відбудеться в п'ятницю, 29 січня.



Настя Каменських з мамою / Фото з інстаграму Настя Каменських