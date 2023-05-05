Привітання від Потапа і торт: Настя Каменських показала, як святкувала 36-річчя на концерті

Українська співачка Настя Каменських 4 травня відсвяткувала 36-й день народження. І хоч цього дня артистка мала концерт у Черкасах, святкування таки вдалося. Вона отримала чуттєве привітання від Потапа та друзів, яке довело до сліз.

Через графік туру Каменських не змогла взяти вихідний, тому провела святковий для себе день на концерті у Черкасах. Раніше репер Потап присвятив дружині зворушливий пост в Instagram.

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"Поява" Потапа на концерті

Каменських ввечері знову привітав її чоловік Потап. Він записав чуттєве відеозвернення та передав неймовірний букет квітів для співачки.

Як Потап привітав Настю Каменських: відео

Настя була зворушена. Згодом вона опублікувала пост для Потапа.

Дякую, моє кохане ведмежатко за твої привітання, за все, що ти зробив і продовжуєш робити для мене щодня. Люблю тебе,

– написала вона.

Репер відповів, що теж її кохає.

На концерті була присутня і мама артистки. Каменських емоційно подякувала їй за всю ту підтримку, яку вона отримала.

Привітання від друзів

Також для артистки підготували відео, де її вітають колеги та друзі, зокрема Маша Єфросініна, Оля Полякова, військові, підопічні фонду "Таблеточки", а також вихованці дитячого будинку в Тернополі, до якого артистка приїжджала з візитом.

Я дуже розчулена такою кількістю привітань, особливо приємно і неочікувано було отримати їх від наших захисників, від людей, яким я колись чимось допомогла,

– сказала Каменських.

Крім того, команда артистки зробила їй сюрприз та винесла на сцену торт. Артистка загадала бажання, щоб усі ми жили у вільній країні.

Просто зі сцени Каменських продала з аукціону худі, розмальоване власними руками. Усі зібрані гроші підуть на закупівлю авто для батальйону АЗОВ.

Як відреагувала Каменських на сюрприз

З соцмережах після дня народження зірка подякувала всім за такий неймовірний сюрприз. Вона заявила, що найкраще свято для будь-якого артиста – на сцені перед перед публікою.

Колись я тільки мріяла про це, а зараз переживаю наяву з великою вдячністю, усвідомлюючи цінність кожного моменту. Я дякую кожному, хто вчора розділив зі мною цей день, подарував мені свою увагу та любов. За привітання і неймовірно щирі побажання,

– написала Настя.

До слова, нещодавно Настя Каменських відповідала на чутки про розлучення з Потапом. Спершу вона запевнила, що у неї все добре й розлучатись не планує. А згодом різко відповіла на запитання, де Потап: "Сьогодні NK. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому, спитай його".