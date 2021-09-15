Настя Каменських показала, як проходить її ранок: фото в домашньому костюмі та без макіяжу
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто ділиться з шанувальниками світлинами не лише з творчого, а й з особистого життя. Зірка показала підписникам, як проходить її ранок вдома, коли не треба поспішати на концерти, репетиції тощо.
Коли немає термінової роботи, Настя Каменських намагається насолодитися відпочинком, більше часу провести з найріднішими. Вранці вона приділяє час собі, наповнюється енергією на продуктивний день.
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Ранкове фото NK
Знаменитість оприлюднила світлину, яку зробила у вітальні власного заміського маєтку. Настя відпочивала на дивані разом із домашньою улюбленицею Мімі – собакою бішон фрізе, яка лежала на животі в господині.
На селфі Каменських зображена босоніж й у домашньому одязі – білій кофті з яскравим написом і малинових штанах. Волосся зірка зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Виконавиця просто насолоджувалася цим неповторним ранком.
"Найсолодший ранок", – з ніжністю написала NK під фото.
Ранок Насті Каменських / Фото з інстаграму NK
За інстаграм-сторінкою співачки стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі. У коментарях під цією публікацією вони залишають багато приємних слів на її адресу, а також зазначають, що в неї вдома дуже затишно.
- "Так затишно!"
- "Доброго ранку, солодка!"
- "Настю, ви чарівна, прекрасна, неперевершена і божественно гарна. Бажаю вам щастя!"