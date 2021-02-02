У красивому светрі: Настя Каменських показала стильний домашній образ – фото

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре оприлюднила у своєму блозі атмосферне фото. Вона постала перед камерою в домашньому образі, а також розповіла про своє навчання.

Джерело: інстаграм Насті Каменських

Настя Каменських після смерті батька частіше ділиться з шанувальниками своїми думками. Вона публікує зворушливі дописи, у яких наголошує на важливості проводити час з рідними. У черговій публікації артистка подякувала батькам за те, що мала можливість навчатися за кордоном.

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Настя зізналася, що не уявляє себе без самовдосконалення. Вільний час вона старається присвячувати розвитку: регулярно займається спортом, медитує, читає та вивчає іноземні мови.

"Любов до вивчення іноземних мов у мене з'явилася ще в дитинстві й у багато чому завдяки батькам. Я дуже вдячна, що ще з 5 років вони відправляли мене вчитися за кордон. Декілька разів я їздила за програмами обміну у Францію та Італію, а після школи вступила в американський університет, де навчання було лише англійською мовою. Для мене це був неймовірний досвід пізнання світу, людей та культур", – поділилася в дописі NK.

Домашній look Насті Каменських

Каменських позувала, сидячи за столом, у власному заміському будинку. Вона постала перед камерою у м'якому, теплому светрі молочного кольору. Волосся зірка вклала у фірмові кучері та забрала набік. На обличчі Каменських зробила легкий макіяж: нанесла тон, яким підкреслила природну вроду. Також вуха знаменитості прикрашали мінімалістичні сережки з камінчиками.

На столі перед Настею був зошит, а в руці вона тримала ручку білого кольору.



Домашній look Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських