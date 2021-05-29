Настя Каменських показала стильний повсякденний образ: фото в джинсах і піджаку

29 травня 2021 , 15:41
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Успішна співачка Настя Каменських вкотре показала look of the day, який обрала для вихідного. Артистка оприлюднила декілька кадрів, на яких позувала в джинсах і піджаку.

Настя Каменських є не лише однією з найпопулярніших співачок в українському шоу-бізнесі, а й активно диктує тренди модницям. За сторінкою NK в інстаграмі стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.

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Повсякденний look Насті Каменських

Виконавиця у вихідний влаштувала фотосесію на подвір'ї власного заміського будинку. Настя позувала на тлі тераси у красивому вбранні. Також поруч із нею позувала домашня улюблениця Мімі. 

Для прогулянки Каменських обрала обтислі сині джинси, білу oversize футболку та бежевий подовжений піджак. Поєднала такий look з білими кедами. Серед аксесуарів весняний образ NK довершили чорна маленька сумочка та мінімалістична підвіска. 

Волосся артистка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Шанувальницям такий образ NK неабияк сподобався. Про це вони неодноразово зазначають у коментарях.

  • "Красуня!"
  • "Щаслива та красива дівчина Настя!"
  • "Які ж ви милі!"
  • "Хорошенька!"
  • "Красунечка!"
Автор: Христина Кобак