Настя Каменських показала образ з дня народження Каті Осадчої: фото в білому вбранні
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська телеведуча Катя Осадча відсвяткувала день народження. Серед запрошених гостей була співачка Настя Каменських. Зірка приїхала на вечірку до подруги у білому вбранні, відповідно до дрескоду.
Новоспечена матуся Катя Осадча організувала святкування у колі найближчих подруг. Серед них була NK, яка також є сусідкою ведучої.
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Образ Насті Каменських
На дівич-вечорі усі були в білому одязі. Настя приїхала туди в штанах і кофті зі спокусливим декольте. NK вирішила бути ніжною та водночас пристрасною й вбрання гарно підкреслило це.
Волосся артистка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках з тінями на повіках і блиском на губах. Зірка мило усміхалася та насолоджувалася осіннім сонечком.
Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло та добре. Дякую близьким за це,
– написала NK у публікації.
Настя Каменських у білому вбранні / Фото з інстаграму NK
Настя Каменських у білому вбранні / Фото з інстаграму NK
У коментарях підписники знаменитості засипали її компліментами.
- "Така хорошенька та миленька!"
- "Красунечка!"
- "Прекрасна!"
- "Неперевершена!"
- "Неймовірно гарна!"