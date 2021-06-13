Без макіяжу і зачіски: Настя Каменських показала домашній образ

13 червня 2021 , 10:01
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Джерело:

інстаграм Насті Каменських

Популярна співачка Настя Каменських підкорила прихильників натуральною вродою. Вихідний вона провела вдома, тому не робила макіяжу та зачіски. В мережі зірка поширила атмосферне селфі.

Настя Каменських неодноразово наголошувала на тому, що жінка завжди має виглядати бездоганно, завжди любити себе, не соромитися недоліків і вміти підкреслювати переваги. Виконавиця часто постає перед камерою без косметики на обличчі, демонструючи природну красу.

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Вихідний NK вирішила провести вдома. Вона відпочивала від насичених робочих буднів, наповнювалася енергією. В мережі виконавиця поширила селфі, яке зробила у власному заміському будинку, лежачи на дивані у вітальні. 

Домашній образ Насті Каменських

Для відпочинку зірка обрала комфортне вбрання. Настя зображена на фото у світшоті лавандового кольору з яскравим жовтим принтом. Кучеряве волосся вона зібрала у недбалий пучок, а на обличчі не робила макіяж. Каменських вирішила відпочити від щоденних укладок та косметики. Також привертає уваги темний манікюр артистки. 


Домашній образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Підписникам співачки сподобалася така фотографія. У коментарях вони засипають Каменських компліментами. 

  • "Природна краса!"
  • "Неймовірно гарна!"
  • "Класна!"
  • "Красуня!"
  • "Обожнюю!"
Автор: Христина Кобак