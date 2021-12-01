Настя Каменських поділилася атмосферним фото: домашній образ зірки
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських опублікувала атмосферне фото, яке зробила вдома. Вона позувала у домашньому одязі та з новорічним подарунком в руках.
NK починає ділитися святковими фотографіями. А зовсім скоро в будинку Каменських з'являться новорічні декорації, які також додадуть її світлинам особливої атмосфери.
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Домашній образ Насті Каменських
Виконавиця позувала на камеру, сидячи на підлозі. Настя одягнула стильні штани коричневого кольору з білими смугами та білу обтислу кофту. Образ вийшов дуже світлим і затишним.
Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. Зірка не соромиться демонструвати натуральну вроду, тому часто в мережі з'являється без макіяжу.
У руках артистка тримала новорічні адвент-календарі, які й додали кадрові святковості.
Настя Каменських у домашньому образі / Фото з інстаграму NK
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