Настя Каменських після смерті батька презентувала пісню "Почуття", на яку він дуже чекав: відео

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала чуттєву композицію "Почуття" та проникливий кліп. Артистка поділилася, що на цю прем'єру дуже чекав її тато, який помер декілька днів тому.

Джерело: ютуб-канал Насті Каменських

Днями Настя Каменських повідомила сумну новину. Помер її батько. Для виконавиці та її сім'ї це стало справжнім потрясінням. Тато знаменитості з нетерпінням очікував на прем'єру нової пісні та кліпу, проте доля визначала по-іншому і він так і не зміг побачити його.

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NK вирішила не скасовувати прем'єру, яку планувала зробити до Дня святого Валентина. Співачка зазначала, що презентація цієї відеороботи – найкращий спосіб виразити любов та вдячність татові.

Новий кліп Насті Каменських

У пісні "Почуття" розповідається про дівчину, яка йде під вінець. Вона неймовірно щаслива і не приховує цього, ділиться з друзями, а найголовніше – з мамою. У кліпі Настя Каменських розповідає про цю радісну подію своїй матусі. Моменти, де NK зображена з найріднішою, дуже чуттєві та зворушливі.

Раніше Настя зізнавалася, що її тато дуже чекав на цю прем'єру, оскільки у ролику знімалася його кохана. Батьки виховали знаменитість у любові і з дитинства навчали, що це найголовніше почуття.

Каменських живе саме так і разом з коханим чоловіком Олексієм написала проникливу композицію, якою зачарувала прихильників.

"Почуття" – це ода коханню, а кохання – це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо через все своє життя. Я щаслива, що в мене є коханий чоловік, з яким ми розділяємо любов і музику. "Почуття" – ода закоханим та люблячим,

– написала Каменських у своєму інстаграмі.

Настя Каменських – "Почуття": дивіться відео онлайн