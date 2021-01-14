Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, насолоджується відпочинком на райському острові. Проте навіть там вона не втрачає нагоди похизуватися стильними аутфітами та активно ділиться світлинами.

Настя Каменських відправилася у зимову відпустку. Разом із коханим, репером і продюсером Потапом зірка приймає сонячні ванни на березі океану та купається у бірюзовій водичці. На особистій сторінці в інстаграмі NK показує найяскравіші моменти з омріяного відпочинку.

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Стильний look Насті Каменських

Знаменитість похизувалася красивим образом. Вона позувала у розкішному готельному номері у строгому та водночас спокусливому вбранні.

NK постала перед камерою у чорній мініспідниці з великими кишенями та поясом. Такий низ співачка поєднала з сорочкою білого кольору з чорними написами на грудях та великими ґудзиками.

Кучеряве волосся Настя зібрала у хвіст ззаду. На обличчі вона зробила легкий макіяж зі стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Завершила look лаконічними сережками.



Стильний образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях підписники знаменитості зазначають, що вона, як завжди, виглядає неперевершено. Каменських вкотре показала бездоганний стиль і смак в одязі.