Известная певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, наслаждается отдыхом на райском острове. Однако даже там она не упускает случая похвастаться стильными аутфитами и активно делится фотографиями.

Настя Каменских отправилась в зимний отпуск. Вместе с любимым, рэпером и продюсером Потапом звезда принимает солнечные ванны на берегу океана и купается в бирюзовой водичке. На личной странице в инстаграме NK показывает самые яркие моменты из желанного отдыха.

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Стильный look Насти Каменских

Знаменитость похвасталась красивым образом. Она позировала в роскошном гостиничном номере в строгом и одновременно соблазнительном наряде.

NK предстала перед камерой в черной миниюбке с большими карманами и поясом. Такой низ певица соединила с рубашкой белого цвета с черными надписями на груди и большими пуговицами.

Вьющиеся волосы Настя собрала в хвост сзади. На лице она сделала легкий макияж со стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Завершила look лаконичными серьгами.



Стильный образ Насте Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях подписчики знаменитости отмечают, что она, как всегда, выглядит великолепно. Каменских в который раз показала безупречный стиль и вкус в одежде.