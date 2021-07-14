Настя Каменських одягнула жовту мінісукню в Туреччині: фото
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна співачка Настя Каменських відпочиває в Туреччині. Зірка показує прихильникам найяскравіші моменти з відпустки, а також не забуває хизуватися красивими аутфітами. Днями вона позувала в мінісукні, яка підкреслила фігуру.
NK вкотре довела, що є однією з найкрасивіших жінок в українському шоу-бізнесі. На відпочинку вона не соромиться фотографуватися без макіяжу та бездоганної зачіски, зачаровує натуральною красою.
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Літній look Насті Каменських
Влітку знаменитість надає перевагу яскравому одягу. Під час прогулянки Настя позувала на території розкішного готелю. Оскільки в Туреччині досить спекотно, Каменських обрала легке та комфортне вбрання.
Виконавиця постала перед камерою в обтислій мінісукні жовтого кольору з короткими рукавами. Сукня гарно підкреслила спортивну фігуру NK.
Серед аксесуарів літній аутфіт довершували годинник і браслет. Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись природною вродою.
Настя Каменських в жовтій мінісукні в Туреччині / Фото з інстаграму Насті Каменських
Попереді аутфіти Насті Каменських
- Співачка показала літній образ у легкій сукні з оранжевим квітковим принтом.
- Виконавиця в мінісукні вишневого кольору з квітковим принтом влаштувала пікнік на подвір'ї власного заміського маєтку.
- В гардеробній NK постала перед камерою в коротких шкіряних шортах чорного кольору, чорному топі, поверх якого одягнула білу майку з написами та відвертими вирізами.