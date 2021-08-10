Настя Каменських в Хорватії відпочиває на яхті: фото
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, оприлюднила нові фото з сімейного відпочинку в Хорватії. Зірка позувала на яхті й продемонструвала стильний літній образ.
Настя Каменських відправилася у відпустку разом із всією сім'єю. Артистка з задоволенням проводить час з рідними й друзями, гуляє хорватськими містами, вивчає тамтешню місцевість.
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Літній look Насті Каменських
Днями виконавиця побувала на водній прогулянці. Настя позувала на камеру на розкішній яхті. Каменських постала перед об'єктивом у жовтому топі з пікантним декольте, який зав'язала під грудьми. Такий верх поєднала з довгою атласною спідницею білого кольору. З взуття NK обрала босоніжки на високих підборах.
Серед аксесуарів образ співачки довершила маленька біла сумочка, годинник, сонцезахисні окуляри та сережки. Волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з коричневою помадою на губах.
Я не вмію розслаблятися. Мені доводиться вчитися цьому. І в мене вже є успіхи – це безмежні ріки вина, декілька зайвих кілограмів і постійний сміх. Що ж, тепер залишилося знайти в цьому всьому баланс і свою ідеальну середину,
– написала NK в публікації.
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Образи Насті Каменських на відпочинку
- Для однієї з вечірніх прогулянок містом NK обирала зелену сукню з принтом і глибоким декольте.
- На вуличках міста Коміжа зірка позувала в легкій шовковій блузці мандаринового кольору з принтом у рожевий горох і білій мініспідниці.