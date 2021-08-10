Настя Каменських в Хорватії відпочиває на яхті: фото

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, оприлюднила нові фото з сімейного відпочинку в Хорватії. Зірка позувала на яхті й продемонструвала стильний літній образ.

Настя Каменських відправилася у відпустку разом із всією сім'єю. Артистка з задоволенням проводить час з рідними й друзями, гуляє хорватськими містами, вивчає тамтешню місцевість.

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Літній look Насті Каменських

Днями виконавиця побувала на водній прогулянці. Настя позувала на камеру на розкішній яхті. Каменських постала перед об'єктивом у жовтому топі з пікантним декольте, який зав'язала під грудьми. Такий верх поєднала з довгою атласною спідницею білого кольору. З взуття NK обрала босоніжки на високих підборах.

Серед аксесуарів образ співачки довершила маленька біла сумочка, годинник, сонцезахисні окуляри та сережки. Волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж з коричневою помадою на губах.

Я не вмію розслаблятися. Мені доводиться вчитися цьому. І в мене вже є успіхи – це безмежні ріки вина, декілька зайвих кілограмів і постійний сміх. Що ж, тепер залишилося знайти в цьому всьому баланс і свою ідеальну середину,

– написала NK в публікації.

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Образи Насті Каменських на відпочинку