Семья NK и Потапа является одной из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Супруги не скрывают истинных чувств и часто публикуют в социальных сетях совместные фотографии. Также Настя любит обнародовать снимки, которые любимый делает ей в путешествиях.

Одной из составляющих блога исполнительницы является фото ее look of the day. На днях звезда показала, какой аутфит выбрала для прогулки по живописным улочкам Испании.

Повседневный образ Насти Каменских

NK гуляла с любимым в комфортной одежде. Она позировала на камеру в синих обтягивающих джинсах и черной кожаной куртке. На плече держала черный рюкзак. Соединила наряд с белыми кроссовками.

Волосы она уложила в фирменные кудри и часть из них собрала в пучок сверху. На лицо она не наносила косметику. В отпуске в основном отдыхает от ежедневного макияжа.

"Всем классного настроения!", – подписала снимок Каменских.



Настя Каменских в Испании / Фото из инстаграма NK

В комментариях подписчики Насти оставляют приятные слова в ее адрес.