Настрій бойовий, – Тарас Тополя про те, чи не розклеїлися тероборонівці на 9 день війни

Багатодітний батько та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя підписав контракт зі ЗСУ ще до початку війни. Зараз він працює санітаром і, як з'ясувалось, ані трохи не падає духом. За 9 днів війни в нього зникли тривожність і розпач.

Уже 25 лютого, на другий день війни, Тарас Тополя взяв до рук зброю і став до лав ЗСУ. Через відсутність бойового досвіду він не передовій, а з медиками, які рятують поранених.

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"Я подай, перемотай. Про надання першої медичної допомоги знаю ще з часів волонтерства. Я тут під керівництвом командира", – розповів лідер "Антитіл".

Співак запевнив, що українські воїни не розклеїлися, вони вмотивовані трощити окупантів, адже знають, що відвойовують свою землю.

Настрій, звичайно, бойовий. Особливо у порівнянні з тим, як це було у перші дні війни, коли була тривожність та прихований розпач у всіх. Бо багато людей, як і я, прийшли з цивільних професій, взяли до рук зброю і буквально на другий день уже прийняли бій,

– поділився Тарас Тополя.

Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" / Фото з інстаграму музикантів

До слова, фронтмен "Антитіл" уже не вперше висловлюється про бойовий дух українців.

Раніше Тарас Тополя розповідав, що в тероборону Києва пішли не лише молоді боєздатні хлопці, а й дідусі та люди з інвалідністю. Усі вони доклали всіх зусиль, щоб бліцкриг Путіна провалився.

На 8 день війни артист запевняв, що тероборонівці такі бадьорі, що готові звільняти Донбас і Крим.

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