Успішний український модельєр та дизайнер Андре Тан опублікував у своєму блозі новий допис. Він поділився думками про жіночність, а також розповів, яка жінка може привабити чоловіка.

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Що найбільше приваблює чоловіків

Дизайнер наголосив, що сексуальний досвід також має значення в усвідомленні жіночності. Однак коли жінки всю увагу приділяють пошукам чоловіка, – помилкова стратегія.

Найбільше приваблює чоловіків жінки, які насолоджуються собою, займаються саморозвитком і живуть для себе.

"Як мені здається, найголовніше – зрозуміти, що жіночність не літає десь у хмарах або в вашій квартирі, вона не відбивається в дзеркалі й не рясніє на обкладинках журналів. Вона – всередині вас. І крапка. Якщо ви розслабитеся і по-справжньому відчуєте себе жіночною, то станете такою і в очах оточуючих", – поділився Андре Тан.

Андре Тан про жіночність

На думку дизайнера, жіночність складається з багатьох деталей. Однак є три головні складові, які формують це поняття:

виховання матері,

погляди оточуючих жінок,

погляди люблячих чоловіків.

На думку Андре Тана, саме матір дає своїй доньці розуміння того, як бути жіночною, тоді як батько формує мужність сина. Модельєр підкреслив, що неможливо виховати дитину ідеально, однак саме від матері дівчинка черпатиме знання.

Чоловік додав, що жінки часто надихаються одні одними, обмінюються враженнями й почуттями.

Але найголовніше – від інших жінок варто черпати натхнення, не потрібно цього соромитися, адже саме цей процес і підтримує жіночність у світі,

– вважає Андре Тан.



Андре Тан / Фото з інстаграму Андре Тана

Реакція мережі

Шанувальниці дизайнера поділилися враженнями від його допису. Більшість підтримують його думки, а також діляться власним досвідом:

"Ми хочемо бути жіночними. Але сучасний ритм життя нас забиває своєю жорстокістю";

"Все правильно. Шкода, що ми, сучасні жінки, про це забуваємо";

"Супер. Чудові слова";

"Згодна. Жіночність всередині кожної з нас. Іноді спить роками. Тільки усвідомлення себе і бажання бути жіночною може її розбудити. Виховання і життєві обставини можуть заважати. Але якщо ти хочеш, ти будеш!";

"Дуже мотивуючий допис";

"Дякую за такі правдиві й красиві слова. Жіночність – це квітка, милуйся, вдихай, бережи, люби";

"Дуже цікаво. Ще й повчально".

Текст публікації Андре Тана

Жіночність ー досить складне поняття. Його не можна описати у двох словах, чи то елегантність в одязі, парфуми, макіяж, красива хода, вміння любити або що-небудь ще. Та й по правді кажучи, багато сучасних жінок зовсім не вважають себе жіночними. І це дуже сумно.

Я впевнений, що є три основні складові, які формують відчуття жіночності. Виховання матері, погляди оточуючих жінок і погляди люблячих чоловіків.

Мама – це та єдина людина, яка формує основу жіночності, як батько для сина – мужності. Головне, що може зробити мати для виховання у дочки жіночності, – це самій бути жінкою. Саме це і зчитує дівчинка. Ідеального виховання не існує, як і ідеальних людей. Проте, якщо ви мама і виховуєте доньку, то врахуйте, що жіночність вона буде черпати саме від вас.

Жінка серед жінок. Сестри, подруги, моделі й знамениті актриси – вони надихають, викликаючи бажання спробувати щось нове. Жінки вчаться одна в одної, обмінюються враженнями, висловлюють свої почуття, ставлення до свого тіла і сприйняття себе... Але найголовніше – від інших жінок варто черпати натхнення, не потрібно цього соромитися, адже саме цей процес і підтримує жіночність у світі.

Чоловіки – це той світ, в якому жіночність загострюється і взагалі знаходить "практичне застосування". Це складно заперечувати. Сексуальний досвід – ще один ключ до усвідомлення своєї жіночності. Жінка відчуває, що інша людина визнає її у всій фізичній та емоційній унікальності. Але це не означає, що потрібно все життя прожити в гонитві за протилежною статтю. Насолоджуйтесь собою, живіть собі на втіху і розвивайтеся ー саме це і приваблює чоловіків.

Як мені здається, найголовніше – зрозуміти, що жіночність не літає десь у хмарах або в вашій квартирі, вона не відбивається в дзеркалі й не рясніє на обкладинках журналів. Вона – всередині вас. І крапка. Якщо ви розслабитеся і по-справжньому відчуєте себе жіночною, то станете такою і в очах оточуючих.