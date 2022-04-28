Наш дім – вам дім: які селебрітіз готові прийняти українських біженців у розкішних маєтках

З початку російсько-української війни сотні іноземних зірок підтримали Україну та закликали допомагати військовим та біженцям. Останнім деякі навіть запропонували власне житло для тимчасового проживання. Хто це – читайте далі.

Бенедикт Камбербетч

Одним з перших доброчинців став "Доктор Стрендж" Бенедикт Камбербетч. Він з перших днів повномасштабної війни в Україні висловлював свою підтримку, жертвував кошти та виходив на сцени з українською символікою. Його найбільшим жестом доброї волі стала пропозиція прийняти українців у себе вдома у Лондоні. Він заповнив заявку у програмі "Біженці вдома".

До слова "Хочу дати їм стабільність": Камбербетч про українську сім’ю, яка залишиться у його будинку

Кожен має робити стільки, скільки може. Я думаю, що вже сьогодні з'явилися новини про те, що рекордна кількість людей добровільно прийняла людей до себе додому, і я сподіваюся стати частиною цього,

– казав раніше 45-річний актор та батько трьох дітей.



Бенедикт Камбербетч від початку війни підтримує Україну / Фото з твітера Andy Howell

Нещодавно на червоній доріжці він розповів, що зараз українці, які мали до нього приїхати, проходять курс лікування після зони бойових дій. Наразі він стежить за їхнім станом здоров'я і паралельно допомагає знайти житло іншим українським сім'ям у Великій Британії, беручи на себе фінансові витрати.

Шер

Американська співачка Шер заявляла про своє бажання допомогти українцям всередині березня. 75-річна артистка не вдавалась у деталі, де саме вона змогла би поселити українців. Проте відомо, що жінка володіє розкішним маєтком в Малібу, штат Каліфорнія, США.

Їх забезпечать турботою. Багатьом людям у моєму становищі треба взяти на себе відповідальність. Якби я була одна або зі своїми дітьми і ми були б травмовані, я сподівалася б, що хтось подбає про нас,

– писала жінка у своєму твітері.



Шер запрошує українців до свого маєтку / Фото з інстаграму співачки

Оззі та Шерон Осборни

Рок-музикант та телеведуча з Великої Британії підтримали українців на початку квітня та закликали світ допомагати біженцям. Вони також запропонували своє житло для двох українських сімей, які змогли б розміститись у невеликому селі Джорданс (графство Бакінгемшир), Велика Британія. Подружжя там не проживає і нерухомість пустує.

"Оззі дуже добре відомий в Україні, я думаю, вони (українці, – Showbiz 24) були б щасливі", – сказала Шерон в інтерв'ю журналістам.



Оззі та Шерон Осборни готові прийняти українців у Великій Британії / Фото з інстаграму

Королівське подружжя Бельгії

Свою допомогу запропонувало королівське подружжя Бельгії – Філіп і Матильда. Вони виокремили два будинки, в яких зможуть поселитися три сім'ї з України. Вони мали змогу заїхати на початку квітня.

"Це приміщення, первинна мета яких полягала в тому, щоб зробити їх доступними для соціальних установ з метою розміщення людей з низькими доходами, і ця місія добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівської пожертви. З огляду на кризу з біженцями, ми надамо ці будинки для екстреного прийому", – президент Royal Donation Ян Сметс, до організації якого належить маєток.

Король Віллем-Александр

Монарх з Нідерландів теж відреагував на ситуацію в Україні всередині березня. Королівська сім'я вирішила підтримати переселенців, віддавши для проживання один зі своїх замків неподалік Амстердаму. Вони готові прихистити у замку близько 30 людей, перебувати там можна буде тимчасово, близько 5 – 8 годин, аби далі відправитись у дорогу.

Маєток короля Slot’t Oude Loo розміщений на сході від Амстердама. Це замок 15-го століття і був побудований як мисливський будиночок. Зараз королівська сім'я використовує його як заміський будинок і резиденцію для гостей.