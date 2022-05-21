В нас жінки найкращі, – Олена Зеленська оцінила роль українок у війні з Росією

Перша леді України Олена Зеленська оцінила, яку роль у війні з Росією виконують жінки. Вона наголосила, що на українок покладається чимало відповідальності.

Дружина президента Олена Зеленська дала інтерв'ю з чоловіком з нагоди третьої річниці інавгурації. В ефірі національного телемарафону вона оцінила роль української жінки у війні з Росією.

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Олена Зеленська про роль жінки у війні

Перша леді підкреслила, що завжди цінувала жінок, а зараз межі їхньої відповідальності ще ширші – вони не тільки допомагають волонтерам, воюють, але й працюють, зберігаючи економіку.

Одразу зізнаюсь, я завжди високо цінувала українську жінку. Я вважаю, що в нас жінки найкращі, нас елементарно більше на 2 мільйони в країні. Авжеж, жінки повсюди, і в ЗСУ, і волонтери, медики, вчителі, всі, хто працює. Більше працюють жінки,

– сказала Олена Зеленська.

Дружина президента додала, що окрім всієї роботи, варто не забувати й про дітей: "На жінок так покладають ще багато чого, що ми маємо робити поза своєю професійною діяльністю – це діти. Ми всі маємо зараз про них піклуватися, кожного треба годувати, з кожним вчити уроки, це все також ми маємо робити".

Олена Зеленська пригадала, що подекуди досі існує різниця оплати праці між чоловіками та жінками. Вона підкреслила, що суспільство бачить важливість праці жінки сьогодні й не забуде про це після перемоги.

Це вже буде не тема для дискусії, а необхідність, бо ми маємо показати, що ми всі разом здобули цю перемогу,

– резюмувала перша леді.

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